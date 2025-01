8/1 é reprovado por 86% dos brasileiros dois anos depois, diz Quaest

Entre eleitores de Bolsonaro, desaprovação alcança 85% dos entrevistados, aponta pesquisa. O mesmo percentual foi registrado no último levantamento, em dezembro de 2023. Em fevereiro daquele ano, o percentual foi de 90%.

Entre os eleitores de Lula, o percentual é de 88% de entrevistados que reprovam os atos. Em dezembro de 2023, eram 94% dos entrevistados que reprovavam os atos e em fevereiro eram 97%.

Desaprovação aos atos aparece igual ao superior a 85% em todas as regiões do país. No Nordeste a reprovação é de 87%, no Sudeste, 86%, no Sul, é de 85% e no Centro-Oeste, de 86%. A reprovação dos atos golpistas também supera os 84% entre todas as faixas etárias de entrevistados.

A rejeição aos atos do 8/1 mostra a resistência da democracia brasileira e a responsabilidade da elite política brasileira. Diante de tanta polarização, é de se celebrar que o país não tenha caído na armadilha da politização da violência institucional.

Felipe Nunes, diretor da Quaest

Influência de Bolsonaro

Metade dos brasileiros acredita que Bolsonaro teve algum tipo de influência nos atos golpistas. Questionados sobre a possibilidade de influência de Bolsonaro na organização dos atos, 50% responderam que sim, enquanto 39% afirmam que não. Em fevereiro, 51% dos entrevistados acreditavam que o ex-presidente teve influência e 38 diziam que não.