Motociclista empina moto e atropela homem com neto na zona leste de SP

Um homem de 55 anos morreu após ser atropelado por outro homem, que empinava uma moto em uma rua da zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Leonildo Ferreira Silva atravessava a rua com o neto de 6 anos ao lado da faixa de pedestres quando foi atingido. O caso aconteceu na tarde do sábado (4) na avenida Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, no bairro da Sapopemba. A morte dele foi constatada no Hospital de Sapopemba.

Neto de Leonildo também foi atropelado. O menino foi socorrido ao Hospital Geral de São Mateus e segue internado no local. Não há informações sobre o estado de saúde dele.