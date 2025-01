Prefeito de BH segue na UTI, mas estado de saúde 'evoluiu', diz boletim

Em 10 de dezembro, ele já tinha sido internado com pneumonia e sinusite. O prefeito ficou cinco dias no hospital. Antes disso, havia ficado internado também por cinco dias para tratar dores nas pernas.

Remissão completa do câncer foi confirmada em exames durante uma das internações. Em outubro, o prefeito anunciou, durante sabatina do UOL com a Folha de S.Paulo, que havia concluído o tratamento e finalizado as sessões de quimioterapia. Com as novas internações, os médicos decidiram refazer os exames para verificar a situação.