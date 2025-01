Comida estragada, socos e medo: festa de Réveillon vira pesadelo no Rio

A participante revelou que o chefe de cozinha contratado para o evento foi instruído a atender entre 500 e 800 pessoas, mas enfrentou um público muito maior. "Muitos alimentos estavam estragados. Eles prometeram espaço kids, mas não tinha. As crianças ficavam deitadas em cima das mesas para não correrem riscos".

Patrícia Marques, que também participou da festa, relatou dificuldade para acessar alimentos. "Depois de horas, acabamos comendo apenas um biscoito que meu filho trouxe. As pessoas estavam brigando por comida, e o caos dominou a noite", disse.

Jessica Santos foi uma das muitas pessoas que se preocuparam com a estrutura do deck de madeira do estabelecimento. "O deck estalava sob o peso das pessoas. Parecia que ia ceder a qualquer momento. E as pessoas ficaram desesperadas, ficaram chorando, porque aquilo ali podia cair a qualquer momento. Dentro, era ainda pior: banheiros sem condições, pessoas desmaiando e uma sensação constante de insegurança".

Brenda Pereira Martins de Andrade contou que chegou ao evento por volta das 21h30 e se deparou com filas desorganizadas em uma área superlotada, o que dificultava até mesmo pegar copos e pulseiras. No salão, o cenário não melhorava: filas intermináveis para comida, com poucos itens disponíveis e em condições inadequadas.

Depois de horas de espera, Brenda conseguiu pegar apenas um salgado por volta das 2h20 da manhã. Desgastada, com fome e frustrada, decidiu deixar o evento antes do amanhecer.