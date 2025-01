Rússia promete retaliação contra Ucrânia um dia após disparos de mísseis americanos por Kiev

Perto da fronteira com a Ucrânia, duas pessoas ficaram feridas em um ataque de drone ucraniano na cidade de Chebekino, segundo o governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

No front, um ataque ucraniano feriu pelo menos dez pessoas na cidade de Gorlivka, no território ocupado por Moscou, no leste da Ucrânia, de acordo com seu prefeito Ivan Prikhodko. Mais ao norte, o exército russo reivindicou a responsabilidade no sábado pela captura da pequena cidade de Nadiya, na região ucraniana de Lugansk, que anexou em 2022 e agora controla quase totalmente. Por fim, quatro pessoas ficaram feridas em um ataque de drone russo no sul, de acordo com o chefe da administração militar municipal da grande cidade de Kherson, Roman Mrotchko.

Na Rússia, os serviços de segurança (FSB) anunciaram no sábado que haviam prendido quatro menores suspeitos de planejar um ataque a bomba "em locais populares" em Ecaterimburgo, nos Urais.

Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, os órgãos de segurança russos têm anunciado com frequência a prisão de indivíduos suspeitos de colaborar com Kiev.

Os julgamentos por "traição", "terrorismo", "sabotagem" ou "espionagem", que sempre acarretam sentenças pesadas, têm se multiplicado no país. Milhares de pessoas foram punidas, ameaçadas ou presas por causa de sua oposição ao conflito na Ucrânia.

(Com AFP)