Família que passou mal em almoço no Piauí comeu arroz envenenado, diz laudo

A Polícia Científica do Piauí constatou que o arroz consumido por uma família em Parnaíba, no litoral do estado, no primeiro dia do ano estava envenenado. Duas pessoas morreram e outras três estão internadas.

O que aconteceu

Substância encontrada no chumbinho estava presente na comida. Segundo a Polícia Científica, um componente chamado terbufós, também encontrado em pesticidas e agrotóxicos, foi achado no arroz consumido na casa. As informações são do programa Fantástico.

Perícia descartou que peixes doados à família estivessem envenenados. O casal que fez a doação foi ouvido pela polícia, mas não é considerado suspeito do crime, já que também doou peixes a outras famílias e consumiu o alimento em casa, sem qualquer problema.