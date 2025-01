Rica, fashion e amante discreta: quem era socialite 'bem amada' de Getúlio

Entre as amizades de Aimée, estavam nomes como a estilista Coco Chanel. A relação de Aimée com a moda era uma de suas principais características, e a brasileira vestia peças de Christian Dior antes mesmo de a grife ter a fama atual. Em 1942, a revista Time a elegeu como uma das dez mulheres mais bem vestidas do mundo, ficando atrás somente da Duquesa de Windsor e de Barbara Cushing, editora de moda da Vogue norte-americana.

A coleção de vestidos do acervo de Aimée está exposta no Fashion Institute of Technology, em Nova York. Entre as peças, estão vestidos de grifes como Dior, Balenciaga e Chanel.

Além da moda, Aimée tinha espaço entre os políticos e membros da nobreza. A experiência com grandes eventos sociais fazia com que a brasileira fosse acionada por embaixadores para a organização de suas festas. Em suas casas ao redor do mundo, a socialite preparava jantares e encontros, sendo uma anfitriã conhecida entre nomes da política e do mundo dos negócios, como Marcos Azambuja, que foi embaixador em Buenos Aires e em Paris.

A socialite não revelava sua idade, e especula-se que Aimée tenha nascido em 1903. A brasileira morreu em Nova York em 2006.