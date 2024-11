SpaceX e big techs devem ser beneficiadas pela volta de Trump à Casa Branca

Casey Dreier, chefe de política espacial da Sociedade Planetária, disse que Musk pode ser beneficiado no desenvolvimento de seu foguete. "Não é irracional pensar que poderia haver dinheiro ou regime regulatório suspenso para beneficiar o ritmo de desenvolvimento da nave estelar", disse ele.

Gastos com a Nasa

Chefiando o DOGE (Departamento de Eficiência Governamental), Musk prometeu identificar 2 trilhões de dólares em economias do orçamento federal, que, segundo ele, garantirá que o dinheiro do contribuinte "seja gasto de uma boa maneira". Um desses cortes pode ser o SLS (Sistema de Lançamento Espacial) da Nasa, a peça central do programa Artemis que estreou em 2022.

O megafoguete, que não é reutilizável e pode ser lançado apenas uma vez a cada dois anos, custa cerca de 4,1 bilhões de dólares por lançamento - quatro vezes mais que as estimativas iniciais - tornando-o efetivamente inacessível para futuras missões Artemis.

Somado a isso, a cápsula da tripulação Orion do programa enfrentou problemas com seu escudo térmico. Uma auditoria recente determinou que a peça ameaça a segurança da tripulação e, com isso, o cronograma da meta da Nasa de pousar humanos na lua está previsto para ocorrer apenas em setembro de 2026.

O primeiro mandato de Trump, de 2017 a 2021, incluiu o início do programa Artemis para retornar humanos à lua pela primeira vez desde a era Apollo. O próprio Trump liderou o estabelecimento da Força Espacial dos Estados Unidos, o primeiro novo serviço militar criado desde 1947, que ele reivindicou como uma de suas realizações de maior orgulho em seu primeiro mandato.