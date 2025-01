Taxa de homicídios sobe 34% no Peru em 2024: "a impunidade aumenta a violência", diz especialista

Segundo um relatório do Sistema de Informações sobre Mortes, o Peru encerrou 2024 com uma taxa de criminalidade muito alta, com mais de 2 mil homicídios registrados no país, o que representa um aumento de 34% em relação a 2023. O governo peruano, no entanto, afirma que o número de homicídios compartilhado pelo Sistema de Informações sobre Mortes está errado.

Por Delia Arrunategui, da RFI

Esse fenômeno das altas taxas de criminalidade registradas no Peru em 2024 pode ser explicado por diferentes fatores, como o ex-ministro do Interior peruano e especialista em segurança, Dimitri Senmanche, explicou à RFI: "O problema da insegurança é a soma da migração ilegal que não foi controlada adequadamente; é também a soma de instituições que não estão funcionando como deveriam, ou seja, o Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Nacional, o Instituto Penitenciário Nacional, a soma da corrupção", detalha.