Três influenciadores digitais argelinos na França deverão responder por incitação ao terrorismo e ódio em redes sociais

Contrariando o pedido de prisão preventiva do promotor, o juiz de liberdade e custódia decidiu no domingo colocar o influenciador sob simples supervisão judicial, de acordo com o escritório do promotor público de Grenoble. No entanto, seu comparecimento imediato ao tribunal foi confirmado para segunda-feira, às 13h30.

Caso a caso dos influenciadores argelinos na França

Com 31 anos de idade, Tintin apoiou Youcef A., de 25 anos, conhecido como 'Zazou Youssef', outro influenciador argelino que vive na França, que foi preso preventivamente até seu julgamento em 24 de fevereiro pelo tribunal de Brest por apologia a um ato de terrorismo, depois de apelar para atos violentos por meio de vídeos.

Imad Tintin entrou na França em dezembro de 2021 e solicitou, sem sucesso, uma autorização de residência em agosto de 2023, após se casar com uma francesa. Assim como Zazou Youssef, ele está sujeito a uma OQTF (ordem de obrigação de deixar o território francês). Ele foi preso com seu irmão gêmeo, de acordo com uma fonte da polícia, que disse que uma busca na casa deles revelou os aparelhos usados no vídeo, que foi visto mais de 800 mil vezes. O escritório do promotor público de Grenoble não especificou a situação do irmão gêmeo.

Já Youcef A., foi preso em Brest na sexta-feira depois de postar um vídeo no TikTok em 31 de dezembro. "Zazou Youssef" é seguido por centenas de milhares de pessoas, no vídeo denunciado ele falou em árabe, com legendas em francês, pedindo ataques na França e violência na Argélia.

Por sua vez, o prefeito de Montpellier, Michael Delafosse (PS), e o prefeito de Hérault, François-Xavier Lauch, relataram no sábado "ao promotor público a publicação na rede social TikTok de um vídeo feito por um influenciador que vive em Montpellier", disse à AFP a promotoria pública de Montpellier no domingo.