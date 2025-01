Polícia Civil pede prisão de PM que matou estudante de Medicina na Zona Sul de SP

A Polícia Civil pediu na sexta-feira, 3, a prisão preventiva do soldado da Polícia Militar Guilherme Augusto Macedo, responsável pelo disparo que resultou na morte do estudante de Medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos. O jovem foi alvejado na barriga na madrugada do último dia 20 na porta de um hotel em Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A defesa do PM não foi localizada.

Como mostram imagens de câmeras de segurança, Marco Aurélio deu um tapa no retrovisor de uma viatura da PM parada em um semáforo próximo ao hotel. Os dois policiais que estavam no carro saíram imediatamente e tentaram abordar o jovem na recepção do local, onde ele estava hospedado. O estudante, então, resistiu à prisão e foi atingido quando estava no chão.

"A vida de um ser humano vale um retrovisor de um policial? A Polícia Militar de São Paulo está matando por um retrovisor?", questionou, em entrevista ao Estadão em novembro, a médica Silvia Mônica Cardenas Prado, mãe do estudante de Medicina. Marco Aurélio, filho caçula de Silvia, foi enterrado dois dias depois sob grande comoção.