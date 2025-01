Indonésia agradece à Rússia e ao Brasil pelo apoio à entrada do país no Brics

A imprensa francesa destaca nesta terça-feira (7) a entrada formal da Indonésia no Brics, anunciada ontem pela presidência brasileira do grupo, iniciada em 1° de janeiro. O ingresso da maior economia do sudeste asiático no bloco "mostra o papel cada vez mais ativo da Indonésia nas questões globais e o seu compromisso em reforçar a cooperação multilateral para criar uma estrutura global mais inclusiva e justa", disse hoje, em comunicado, o ministro indonésio das Relações Exteriores.

A candidatura da Indonésia foi aprovada na cúpula do Brics de 2023, realizada em Joanesburgo, na África do Sul. Mas como o país estava para eleger um novo presidente, na época, houve uma espera para a formação do novo governo, o que aconteceu em 2024, e a confirmação do interesse por parte do país asiático. Em seu comunicado à imprensa, a Indonésia agradece particularmente à Rússia e ao Brasil por terem facilitado a integração do país.

A partir de 2024, seis novos integrantes foram adicionados ao grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul: Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.