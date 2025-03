Há mais de um mês hospitalizado, papa Francisco diz em mensagem que vive um momento de "provação"

O boletim médico mais recente, divulgado no sábado (15) à noite pela Santa Sé, afirma que seu estado de saúde permanecia "estável", mas que o pontífice ainda precisava continuar com a terapia no hospital, apesar da "melhora gradual". Como mostra da evolução de seu quadro, Jorge Bergoglio reduz "progressivamente" o uso de uma máscara de oxigênio durante a noite, substituída por uma cânula nasal de alto fluxo, que ele já utiliza durante o dia e que obriga os pulmões a estarem mais ativos.

Desde sua última forte recaída, registrada em 3 de março, o estado de Francisco melhorou gradualmente e, na segunda-feira passada, seu prognóstico deixou de ser considerado "reservado". Os médicos, no entanto, ainda não se pronunciaram sobre uma data de alta. O Vaticano aponta para uma recuperação lenta.

"Obrigado, queridas crianças!"

As demonstrações de apoio prosseguem, com orações em todo o mundo. Na entrada do hospital, diante de uma estátua do papa João Paulo II, dezenas de crianças aguardaram o momento do Angelus com balões amarelos e brancos, as cores do Vaticano, e gritaram "Papa Francisco, Papa Francisco".

"Trazer as crianças aqui é como apresentar uma janela para uma etapa mais ampla da vida cristã", explicou Valerio Santoboni, de 23 anos, que acompanhava o grupo de escoteiros de Roma.

O primeiro sumo pontífice latino-americano reiterou neste domingo seu agradecimento às pessoas que rezam por sua saúde e à equipe médica que o atende. "Obrigado, queridas crianças! O papa ama vocês e espera sempre encontrá-las. Continuemos a rezar pela paz, especialmente nos países feridos pela guerra: a martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão e República Democrática do Congo", acrescentou o líder religioso na mensagem do Angelus.