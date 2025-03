Em Paris, premiê do Canadá enfatiza importância de reforçar laços com "aliados confiáveis"

Mesmo assim, Carney afirmou que o Canadá está decidido a manter relações positivas com os Estados Unidos e incentivou a Europa a fazer o mesmo. "Quero me assegurar de que a França e toda a Europa trabalhem com entusiasmo com o Canadá, o mais europeu dos países não europeus, que está decidido, como vocês, a manter as relações mais positivas possíveis com os Estados Unidos", declarou o premiê, em uma coletiva de imprensa ao lado de Macron, no Palácio do Eliseu.

"Devemos fortalecer a colaboração" entre a França e o Canadá "para garantir a nossa segurança, a de nossos aliados e a do mundo inteiro", enfatizou Mark Carney. "Devemos fortalecer nossos laços diplomáticos para enfrentar, juntos, esse mundo cada vez mais instável e perigoso" e também criar novas "oportunidades para nossos empreendedores", afirmou.

O comércio internacional "justo" é "certamente mais eficaz do que as tarifas (alfandegárias) que criam inflação e prejudicam as cadeias de produção e a integração das nossas economias", completou Emmanuel Macron.

Diante de um cenário de incertezas, Mark Carney, que depois irá para Londres, onde se reunirá com o primeiro-ministro Keir Starmer e com o rei Charles III, busca reforçar parcerias com os países europeus.

Mark Carney assumiu o cargo na sexta-feira (14), sucedendo a Justin Trudeau. Ele já dirigiu os Bancos Centrais do Canadá e da Inglaterra, mas é um novato na política.

Apoio à Ucrânia

O primeiro-ministro liberal, de 60 anos, afirmou em Paris que "é mais importante do que nunca que o Canadá reforce seus laços com aliados confiáveis como a França". "Ambos defendemos a soberania e a segurança, demonstradas por nosso apoio inabalável à Ucrânia", observou.