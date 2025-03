Base mais radical do governo Trump defende acolher foragidos do 8/1 nos EUA

Porém, elas foram presas e transferidas para detenções no estado do Texas, aguardando deportação. O ICE, a polícia de imigração norte-americana atuando sob as ordens do governo Trump, não hesitou em detê-las.

Aliados norte-americanos de políticos bolsonaristas insistem, porém, sobre a necessidade de que a base de Trump conceda outro tratamento a essas pessoas.

A tentativa é a de mostrar à cúpula do trumpismo que essas pessoas deveriam receber o mesmo tratamento dado aos invasores do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. O novo presidente não apenas perdoou os autores dos ataques, como os considerou "heróis". No Brasil, os presos do 8/1 passaram a ser chamados de "reféns" pela extrema-direita — mesmo termo usado por Trump para se referir aos invasores do Capitólio.

Fontes do governo norte-americano, em Washington, confirmam que o lobby por esses brasileiros de fato existe. Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, chegou a elogiar os ataques de 8 de janeiro de 2023 contra as instituições brasileiras.

Um dos argumentos que esses articuladores usam se refere à prioridade que Trump colocou na suposta defesa da liberdade de expressão, uma manipulação do conceito. Um de seus primeiros atos na Casa Branca foi adotar uma ordem executiva que proíbe as agências norte-americanas de manter qualquer contrato com empresas que fazem verificação de fatos ou que afirmam combater desinformação.

Mas o governo quer ir além e colocou a defesa da suposta liberdade de expressão também como um dos pilares da nova política externa. Neste contexto, o STF e o ministro Alexandre de Moraes poderiam ser vistos como "adversários", numa narrativa construída para tentar deslegitimar os esforços para conter a desinformação.