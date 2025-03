Ataques mútuos continuam entre Ucrânia e Rússia; EUA propõem proteger centrais energéticas ucranianas

Duas pessoas morreram em bombardeios russos noturnos no leste da Ucrânia, onde um ataque com mais de 170 drones deixou 10 feridos e provocou incêndios a centenas de quilômetros da frente de batalha, informaram as autoridades ucranianas nesta quinta-feira (20). Já a Rússia abateu 132 drones ucranianos sobre seu território durante a noite, anunciou o Ministério da Defesa russo, relatando dois feridos e um incêndio em uma base aérea.

As ações militares de ambos os lados demonstram a continuidade do conflito, apesar dos esforços dos Estados Unidos para um cessar-fogo. Na região de Saratov, a quase 700 quilômetros de Moscou, foram interceptados 54 drones e outros 40 na região vizinha de Voronezh, afirma um comunicado do Ministério russo da Defesa.

A Rússia e a Ucrânia intensificaram os ataques aéreos, apesar das pressões do presidente americano, Donald Trump, para que aceitem um cessar-fogo, mais de três anos após o início da guerra.