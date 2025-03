Trump anuncia fabricação de caça 'mais letal' com nome em sua homenagem

Hoje, EUA tem dois modelos de aviões de caça: F-22, fabricado há mais de 20 anos, e o F-35, em operação desde 2015. O anúncio do F-47 vem como parte do novo NGAD (Próxima Geração de Dominação do Ar, em tradução livre e com sigla em inglês). O objetivo principal é preparar o exército norte-americano para enfrentar Rússia e China.

Projeto NGAD foi suspenso em 2024 devido o custo, uma das principais preocupações do segundo governo de Trump. A Comissão de Orçamento do Congresso estimou em 2018 que a estrutura do NGAD pode custar até US$ 300 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão de reais) por unidade, um valor significativamente superior a de outras aeronaves que se encontram atualmente na reserva militar americana.

* com informações da Reuters e AFP