Lula dispensa avião presidencial e vai de KC-30 para Ásia; conheça aeronave

Avião pode levar até 45 toneladas de carga e tem quase 60 metros de comprimento. O modelo ainda conta com espaço para descanso da tripulação, que precisa se revezar durante o voo devido à grande quantidade de horas voadas.

No entanto, modelo não é tão confortável. Em relação ao avião presidencial, o KC-30 não possui o mesmo conforto que o Airbus A319CJ. A aeronave oficial da Presidência da República é dividida em três partes. A primeira, com dez poltronas, é destinada às principais autoridades a bordo. No meio, uma sala de reuniões e na parte traseira assentos para demais passageiros.

Airbus também não tem internet. Um dos lados negativos desta escolha é que o avião não possui grandes comodidades, como a internet, o que atrapalha a comunicação do presidente.

KC-30 tem as configurações padrão de um avião de linha aérea regular. É dividido entre as classes executiva e econômica, além de um espaço específico para a primeira classe.

Avião foi comprado ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL) por US$ 80 milhões (R$ 403,8 milhões na cotação atual). Esse é o mesmo modelo empregado nas missões de repatriação no Líbano e nos resgates de cidadãos brasileiros em Israel, em 2023.