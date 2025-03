Câmara de deputados da Argentina abre caminho para acordo com o FMI

A atual Lei de Administração Financeira estabelece que o governo envie um projeto de lei com detalhes do acordo negociado com o FMI. Porém, em vez disso, o presidente Javier Milei optou por emitir um decreto sem nenhum detalhe da negociação.

Essa estratégia visava evitar que o debate passasse pelo Senado, onde o governo teria dificuldades de aprovar o projeto do acordo, mesmo com o apoio dos aliados. Ao optar por um decreto, o governo só precisava da aprovação de uma única casa, neste caso a dos deputados, onde os governistas e aliados têm conseguido chegar ao mínimo necessário de votos para validar um decreto. Essa, aliás, tem sido a estratégia de Milei para superar a sua "minoria parlamentar absoluta".

Reta final

O governo não informou nem o montante nem o prazo do novo acordo, cujos detalhes estão a ponto de ser fechados. Também não deu pistas sobre a informação que mais preocupa os mercados: qual será o novo regime cambial na Argentina, a livre flutuação da moeda, "flutuação suja" (com intervenção do Banco Central) ou sistema de bandas, com piso e teto para a cotação.

Nos últimos 10 dias, as incertezas quanto ao novo acordo, a leitura por parte do mercado de um esgotamento do atual esquema de valorização do peso argentino e as reservas negativas do Banco Central têm pressionado a moeda a uma desvalorização. O mercado avalia que um entendimento com o FMI implica uma desvalorização do peso argentino, a moeda que mais se valorizou no mundo ao longo do último ano, e migra para fortalecer posições em dólares.

O Chefe do Gabinete de ministros, Guillermo Francos, indicou que o próximo passo será uma iminente viagem do ministro da Economia, Luis Caputo, a Washington para fechar os detalhes finais do acordo na sede do organismo de crédito internacional.