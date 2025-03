Ataque jihadista no Níger deixa pelo menos 44 mortos, segundo autoridades

A Reuters não conseguiu entrar em contato com o EIGS para comentar o assunto.

Jihadistas fortemente armados cercaram uma mesquita, onde as pessoas haviam se reunido para orações durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, e realizaram um "massacre de rara crueldade", segundo o comunicado.

Os agressores então incendiaram um mercado e casas antes de se retirarem, disse o ministério.

As tropas enviadas ao local forneceram um número provisório de 44 civis mortos e 13 gravemente feridos. Foram declarados três dias de luto nacional.

A insurgência na região do Sahel, na África Ocidental, começou quando militantes islâmicos assumiram o controle do território no norte do Mali após uma rebelião tuaregue em 2012.

Desde então, ela se espalhou para os vizinhos Níger e Burkina Faso e, mais recentemente, para o norte dos países costeiros da África Ocidental, como Togo e Gana.