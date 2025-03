Suspeita de matar turista com 'Boa Noite, Cinderela' é presa no Rio

As vítimas eram drogadas com bebidas com tranquilizantes. Após os homens desmaiarem, as suspeitas faziam transferências bancárias e compras com seus cartões de crédito.

A mulher vai responder por latrocínio consumado e furto. A PCERJ informou que as investigações continuam para identificar a participação dos outros membros do grupo no crime.

Defesa. Não há até o momento nos registros do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro advogado constituído para a mulher. O espaço segue aberto para manifestação.

Morte de turista colombiano

Claudia passou a ser investigada após a morte do turista Manuel Felipe Martinez Mantilla, em agosto de 2024. O homem foi colocado desacordado em um carro de aplicativo no Parque União. O motorista, que levaria o colombiano até um hotel, desconfiou que ele estivesse passando mal e o levou a um hospital.

Manuel morreu pouco após dar entrada na unidade no Hospital Federal de Bonsucesso. Um laudo pericial detectou que o homem tinha consumido altas doses de calmantes, MDMA e etanol, o que sinalizava que ele tinha sido vítima do golpe de "Boa Noite, Cinderela".