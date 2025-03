Análise: Lula é estratégico e busca colher frutos de 'tarifaço' no Japão

Então ele está diversificando um pouco o comércio com parceiros a princípio dos Estados Unidos, mas no Oriente, no caso do Japão, para poder fazer um balanceamento de onde ele vai colocar os seus ovos.

Beto Vasques

Com a aproximação, o governo Lula tem dois objetivos na viagem ao exterior: reforçar a relação com a Ásia, no momento de uma onda protecionista por parte dos EUA, e garantir fortalecimento interno do Mercosul.

Um dos aspectos centrais para o Brasil será conseguir maior acesso para carnes no mercado japonês.

O professor Beto Vasques concluiu seu comentário no Canal UOL reiterando o elogio ao presidente Lula em sua futura viagem ao Japão.

Então, me parece uma jogada, tanto do ponto de vista da política doméstica como da política exterior do governo federal, muito acertada do Lula, não só para onde, com que pauta e com quem ele está indo.

Beto Vasques

Hoje, minérios de ferro, carnes de aves e café verde representam 43,4% das vendas brasileiras para o Japão. No total, as exportações nacionais para o país asiático alcançaram US$ 5,6 bilhões em 2024, tornando o Brasil a 15ª principal origem das importações japonesas.