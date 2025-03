Caracas anuncia que volta a aceitar voos com imigrantes venezuelanos repatriados dos Estados Unidos

A Venezuela anunciou no sábado (22) que havia concordado com Washington em retomar a repatriação de imigrantes irregulares venezuelanos por avião dos Estados Unidos. O governo americano anunciou na sexta-feira (21) um decreto encerrando a permanência de mais de 500.000 imigrantes latino-americanos, que viviam legalmente nos Estados Unidos. Eles têm 30 dias para deixar o país.

"Para garantir o retorno de nossos compatriotas e, ao mesmo tempo, proteger seus direitos humanos, concordamos com o governo dos EUA em retomar a repatriação de migrantes venezuelanos com um primeiro voo amanhã, domingo, 23 de março", diz o comunicado assinado por Jorge Rodriguez, presidente da Assembleia Nacional e chefe das negociações com os americanos.

"Imigrar não é um crime e não descansaremos até a volta de todos aqueles que solicitarem e de salvarmos nossos irmãos e irmãs sequestrados em El Salvador", conclui o texto, se referindo aos 238 venezuelanos deportados em 16 de março, pelos Estados Unidos, a El Salvador, onde estão presos acusados de fazerem parte de grupos criminosos. Caracas exige sua libertação.