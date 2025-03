Ao sair de hospital após cinco semanas, papa agradece preces e pede fim de conflito em Gaza

O papa Francisco fez sua primeira aparição pública neste domingo (23) após mais de cinco semanas, saudando a multidão do balcão do hospital Gemelli, em Roma, antes de sua saída do estabelecimento. Depois saiu em comitiva em direção ao Vaticano.

"Obrigado, obrigado", disse o papa, com uma voz frágil, aparência inchada, sentado em uma cadeira, acenando com a mão para a multidão que o aplaudia diante do hospital.

Com 88 anos, o pontífice, que está no cargo há 12 anos, foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro devido a uma grave infecção respiratória.