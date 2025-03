Arqueólogos descobrem tumba de antigo faraó egípcio não identificado

A câmara funerária descoberta em janeiro em Abydos, uma importante cidade do antigo Egito, localizada a cerca de 10 km do rio Nilo, estava vazia -- aparentemente saqueada há muito tempo por ladrões de túmulos. O nome do rei enterrado ali foi originalmente registrado em textos hieroglíficos em tijolos rebocados na entrada da câmara, ao lado de cenas pintadas que mostram as deusas irmãs Ísis e Néftis.

"Seu nome estava nas inscrições, mas não sobreviveu às depredações dos antigos ladrões de túmulos. Alguns candidatos incluem reis chamados Senaiib e Paentjeni que conhecemos dos monumentos em Abydos -- eles governaram nessa época -- mas cujas tumbas não foram encontradas", disse nesta quinta-feira o professor de arqueologia egípcia da Universidade da Pensilvânia, Josef Wegner, um dos líderes do trabalho de escavação.

Além da entrada decorada, a câmara funerária apresentava uma série de outras salas cobertas por abóbadas de cinco metros de altura feitas de tijolos de barro.

A tumba data de uma época conhecida como o Segundo Período Intermediário, que durou de 1640 a.C. a 1540 a.C. e que fez a ponte entre as eras do Reino Médio e do Novo Reino, quando os faraós egípcios estavam entre as figuras mais poderosas da região.

