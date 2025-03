Turquia: Justiça ordena prisão do prefeito Ekrem Imamoglu, principal oponente do governo

Já em 2023, uma sentença de mais de dois anos de prisão por "insultar" membros do Conselho Eleitoral Superior, da qual ele recorreu, o afastou da eleição presidencial vencida por Erdogan, que chegou ao poder em 2003 como primeiro-ministro.

Reeleito por uma maioria esmagadora no ano passado como chefe da maior cidade da Turquia - e, a mais importante e a mais rica, com seus quase 16 milhões de habitantes - Imamoglu havia surgido até agora como o candidato presidencial natural do CHP.

Desde terça-feira, quando o prefeito foi detido, manifestantes foram às ruas em Istambul, Ancara e Esmirna, as principais cidades do país, e em mais de dois terços das províncias da Turquia.

O partido do prefeito, que há meses denuncia o "assédio judicial" contra ele, denunciou um "golpe de estado" contra a oposição e "nosso próximo presidente".

Frequentemente classificado entre as figuras políticas favoritas dos turcos, este muçulmano praticante, mas membro do CHP, o partido secular do fundador da República, Mustafa Kemal Atatürk, conseguiu atrair eleitores de fora de seu partido.

Quase 20 anos mais jovem que o presidente Erdogan, o ex-empresário da região do Mar Negro também representa uma imagem moderna. Sua esposa, Dilek Imamoglu, esteve muito presente nos últimos dias nas redes sociais apoiando os manifestantes.