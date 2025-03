Israel bombardeia Faixa de Gaza e ataca bases militares na Síria

Bassal mencionou fogo de artilharia no norte do território palestino, em Beit Hanoun e Beit Lahia, e em Khan Yunis, as duas áreas onde a operação israelense está concentrada há uma semana.

Israel confirmou esta manhã ter realizado ataques durante a noite na Faixa de Gaza, especificando que eles ocorreram como parte de operações "antiterroristas".

O acordo de trégua, alcançado pelos países mediadores, entrou em vigor em 19 de janeiro, após 15 meses de guerra. Porém, após semanas de desacordo sobre a manutenção ou não a trégua, Israel quebrou o cessar-fogo, em 18 de março, com bombardeios massivos seguidos de operações terrestres. A estratégia israelense, segundo o governo Netanyahu, é forçar o movimento palestino a entregar os últimos reféns.

Desde a retomada das operações militares, pelo menos 730 palestinos foram mortos no território sitiado, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas. Israel, por sua vez, questiona a credibilidade dessas estatísticas, que são consideradas confiáveis pela ONU. A AFP não conseguiu verificar de forma independente o número de mortos no conflito.

Na noite de segunda-feira (24), sirenes de ataque aéreo soaram em comunidades israelenses perto da Faixa de Gaza. O exército anunciou que três "projéteis" lançados do enclave palestino entraram em Israel, antes de serem interceptados por sua defesa aérea.

No mesmo dia, um jornalista da rede de TV Al Jazeera foi morto devido à explosão de um drone israelense que visou seu carro em Beit Lahia, no norte de Gaza. O carro do repórter estava identificado com o logotipo do canal do Catar.