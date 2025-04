Após três anos de negociações, OMS obtém "acordo de princípio" para prevenir futuras pandemias

Mas vários países se opõem à ideia de transferências obrigatórias e, durante as negociações, insistiram que ela deveria ser voluntária.

Lobby da indústria

A médica Mohga Kamal-Yanni, representante da People's Medicines Alliance, considera o texto como "um passo à frente", mas denuncia o "intenso lobby da indústria farmacêutica". Ela acusou "países ricos da UE, a Suíça e o Reino Unido de fazer de tudo para que o acordo não cumpra" o objetivo de saúde pública esperado pelos países em desenvolvimento.

Para o diretor-geral da Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas (IFPMA), David Reddy, "os países precisam de mais tempo para 'fazer as coisas direito' e permitir um acordo prático, que fortaleça nossa preparação e resposta a futuras pandemias", escreveu ele em um e-mail à agência France Presse.

As negociações ocorrem em meio a um contexto de grave crise no multilateralismo e no sistema global de saúde, provocada pelos cortes drásticos na ajuda internacional americana anunciados pelo presidente Donald Trump. Os Estados Unidos não participaram das negociações sobre o acordo pandêmico, já que Trump anunciou que o país estava deixando a organização.

(Com informações da AFP)