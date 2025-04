Gabão elege como presidente general Oligui Nguema com 90% dos votos

Chefe da transição militar que governou o Gabão desde a queda de Ali Bongo em 30 de agosto de 2023, o general Brice Clotaire Oligui Nguema foi eleito presidente do país por sete anos. Ele obteve 90,35% dos votos, de acordo com os resultados gerais provisórios anunciados no domingo (13), pelo Ministério do Interior. Uma consagração para este militar de carreira, treinado e promovido dentro do sistema Bongo, com o qual prometeu romper, ainda que esteja alinhado com sua continuidade em muitos aspectos.

Com informações do correspondente da RFI em Libreville, François Mazet

Sobre Brice Clotaire Oligui Nguema, o político gabonense Jean-Boniface Asselé lembra que "ele não gostava de perder no futebol, o que demonstra seu caráter". Sobre o agora presidente do Gabão, ele observa que "ouviu, aprendeu e guardou os conselhos dos sábios".