Morre Virginia Giuffre, que acusou príncipe Andrew e Jeffrey Epstein de abuso sexual

Virginia Giuffre havia acusado o bilionário norte-americano Jeffrey Epstein, que morreu sob custódia em 2019, de tê-la usado como "escrava sexual" no início dos anos 2000. A norte-americana com cidadania australiana havia firmado, em 2022, um acordo de vários milhões de dólares com o príncipe Andrew, irmão do rei Charles III do Reino Unido, a quem ela acusava de agressão sexual quando ainda era menor de idade no caso.

"É com o coração partido que anunciamos que Virginia faleceu na noite passada, em sua fazenda na Austrália", declarou a família em um comunicado enviado à AFP por meio de sua agente.