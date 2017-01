Governar é abrir mão de empregos públicos, diz Kalil durante posse em BH

Telmo Ferreira/Framephoto/Estadão Conteúdo Alexandre Kalil (PHS) tomou posse na tarde deste domingo

O empresário Alexandre Kalil (PHS) tomou posse na tarde deste domingo (1º) para seu primeiro mandato como prefeito de Belo Horizonte, acompanhado do vice-prefeito, Paulo Lamac (Rede), e dos 41 vereadores eleitos.

A cerimônia foi realizada no Teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal Américo René Gianetti, centro da capital mineira, a poucos metros da sede da prefeitura, onde à noite, o agora ex-prefeito Márcio Lacerda (PSB), fará a transmissão do cargo.

Em seu pronunciamento, Kalil afirmou que continua "firme e obstinado nas promessas que fiz e me levaram à vitória em Belo Horizonte".

"Tenho grandes defeitos e algumas poucas qualidades, entre as minhas qualidades, eu tenho a palavra e a lealdade", disse o novo prefeito de Belo Horizonte.



"Nós tentaremos, lutaremos e tenho certeza de que conseguiremos governar para quem precisa. Governar para quem precisa, meus colegas vereadores, é governar abrindo mão de empregos e gastos desnecessários", disse Kalil.



"O dinheiro dessa prefeitura não será canalizado para empregos desnecessários, não será canalizado para coisas que não tem a menor significância. Então senhores vereadores, muito juízo neste momento, nós vamos revolucionar a política dessa cidade", afirmou.

Após sua fala, Kalil não conversou com a impressa e cancelou entrevista coletiva que havia marcado para depois da posse. Neste momento, os vereadores negociam a composição da nova mesa diretora da Casa, que será escolhida ainda nesta sessão de posse pelos parlamentares.