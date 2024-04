Madeleine: Há coisas que Cid só falou para Bolsonaro e não tem como provar

Não há como provar o que o tenente-coronel Mauro Cid falava em conversas privadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o que dificulta as investigações sobre as joias, analisou a comentarista Madeleine Lacsko no UOL News da manhã desta sexta-feira (26).

Tem coisa que ele falou só ele e o presidente, e não tem como provar. Não adianta enfiar a polícia atrás disso, porque é tempo perdido. Como uma investigação dessa é feita? Você vê o que é mais fácil obter em um conjunto probatório. Dessas coisas que ele disse, o que dá para obter um conjunto probatório? O que é possível provar? O que está mais ao alcance? Daí, você elenca.