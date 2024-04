PGR pede apuração da PF para decidir se denuncia Monark por desobediência

PF concluiu relatório em janeiro

A PF diz que Monark criou novos perfis em redes sociais mesmo após proibição de Moraes. Ele ainda teria tentado monetizar o conteúdo para obter lucro, segundo a corporação.

Essa constatação encontra respaldo nas publicações de conteúdo efetuadas em diversas plataformas de mídia social, notadamente no TikTok e YouTube. A análise dessas publicações revela indícios substanciais que apontam para a persistência na transgressão das ordens judiciais impostas. Trecho do relatório da Polícia Federal

Monark disse que manifestou 'empatia' por golpistas

O influenciar prestou depoimento à PF após ser alvo de bloqueio de redes sociais. Ele disse, em junho do ano passado, que "apenas manifestou empatia pelos sentimentos de revolta" que demonstravam os envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Monark negou que tenha "incentivado" depredações. Ele também alegou que "não concorda com as atitudes tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições".