Pacheco: AGU usa argumento catastrófico na reoneração e Senado vai recorrer

Crítica ao governo e encontro com Lula

Pacheco afirmou que o movimento do governo em relação a desoneração da folha gerou "perplexidade e muita insatisfação ao Congresso Nacional". O senador também questionou a precipitação da ação em um momento que "nós queremos evitar no Brasil, que é judicialização da política".

O que nos gerou perplexidade e muita insatisfação ao Congresso Nacional, foi o comportamento do governo federal. Por que precipitar uma ação dessa natureza que acaba fomentando o que nós queremos evitar no Brasil, que é judicialização da política? Nós estamos discutindo, nessa semana adiamento da sessão do Congresso Nacional, votação de um projeto de lei do DPVAT, resolvemos a questão do Perse, vamos votar na semana que vem, há um projeto de lei, ou seja, a própria existência de um projeto de lei, depois de uma medida provisória de autoria do governo relativo a desoneração, já é a maior demonstração de que não há inconstitucionalidade.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado.

Há expectativa de uma conversa entre Pacheco e Lula para alinhar as pautas do Senado. Questionado por jornalistas sobre o possível encontro, o senador declarou que "vou encontrar todo instante que o presidente Lula desejar. É muito importante que mantenhamos o diálogo".

Lula conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no final de semana passado. O diálogo não constava na agenda deles e serviu para apaziguar os ânimos após atritos de Lira com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O presidente da Câmara diz que Padilha é um "desafeto pessoal" e chegou a chamar o ministro de 'incompetente'.