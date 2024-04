MP defende que eleitores e candidatos possam se declarar como intersexo

Para MP Eleitoral, é necessário evitar confusão entre os conceitos de sexo e gênero. O objetivo é evitar confusão entre os conceitos e constrangimentos a pessoas que possuam "gênero" e "identidade de gênero" diversos entre si, uma vez que os sistemas da Justiça Eleitoral possuem outro espaço para coletar a informação sobre a autoidentificação.

A inclusão nos cadastros da opção "intersexo" visa contemplar as pessoas que não se encaixam nos conceitos biológicos de feminino e masculino. Atualmente, somente o sistema de registro de candidaturas coleta dados sobre orientação sexual e, para o vice-PGE essa opção deveria ser ampliada para todos os eleitores que registram seu titulo eleitoral, condição necessária para poder votar.

Divulgação de informações deve ter autorização expressa. Espinosa defendeu ainda que seja dada aos eleitores a opção de não declarar sua orientação sexual, ou mesmo de pedir para que os dados não sejam divulgados, como já ocorre hoje com os candidatos.

Decisão caberá ao TSE, que poderia mudar o cadastro de eleitores e candidatos já para a eleição deste ano. A partir da manifestação apresentada pelo vice-PGE, o tribunal vai analisar o pedido e decidir se implementa ou não as alterações propostas. A corte é o responsável por regulamentar as regras das eleições e do cadastro de eleitores e candidatos.