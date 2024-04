Hospital diz a Moraes que Jefferson tem condição de receber alta médica

O hospital Samaritano de Botafogo, no Rio de Janeiro, informou hoje (26) que o ex-deputado Roberto Jefferson tem condição de receber alta médica e, com isso, dar continuidade ao seu tratamento fora da unidade hospitalar.

O que aconteceu

Documento foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele havia dado prazo de 48 horas para hospital dizer se Jefferson receberia alta ou não. O ex-deputado está internado desde junho do ano passado após cair e bater a cabeça na cela onde estava, no presídio de Bangu 8.