Nos quatro anos do ciclo eleitoral anterior, o valor empenhado pelos parlamentares do orçamento da União foi uma fração disso. Entre 2017 e 2020, o "emendismo" somou R$ 70 bilhões. Foi praticamente a metade do ciclo que terminou na semana passada.

Logo, os prefeitos reeleitos devem o dobro do que deviam aos padrinhos orçamentários. A dívida será paga, não resta dúvida. Se não pagarem, ficarão sem novas e bilionárias emendas nos próximos dois anos. É emendando que se recebe, todos sabem.

