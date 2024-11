Explosão no STF enfraquece liderança de Bolsonaro e reduz chance de anistia

Sem anistia e com "associação das imputações" para Bolsonaro

Três ministros do Supremo se reuniam com Lula e com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no Palácio da Alvorada, quando as bombas estouraram na praça dos Três Poderes.

Eles conversavam justamente sobre as minúcias do golpe de 8/1 descobertas pela PF e como lidar com elas. Uma das hipóteses em discussão era a "associação de imputações" a Bolsonaro et caterva.

Isso significa:



1) juntar inquéritos em uma mesma denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República ao Supremo;

2) aumento da pena para os denunciados porque reforça os indícios de conluio, entre outros agravantes do crime;

3) maior possibilidade de Bolsonaro ser preso e de sua inelegibilidade ser estendida para além de 2026.

O caquistoterrorista pode ter implodido a liderança de Bolsonaro, que deixará de ser uma opção de poder. Pode ser um eleitor desde o cárcere, como Lula tentou ser em 2018.

Isso precipitaria a luta pelo preenchimento do vácuo que será deixado por Bolsonaro. A direita inchou, mas se dividiu. A esquerda murchou, mas nunca foi tão Lula-dependente.