Delatora diz que Polícia Civil da Bahia blindou Rui Costa em investigação

Ao constatar que já existia essa apuração em andamento na PGR, a 2ª Vara Criminal Especializada da Justiça Estadual decidiu enviar o caso à competência do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e da Polícia Federal. Por causa disso, o caso saiu da Polícia Civil.

MINISTRO NÃO QUIS COMENTAR

A assessoria de Rui Costa afirmou, nesta quarta-feira, que ele não comentaria as acusações de blindagem na investigação da Polícia Civil e que o ministro já havia se pronunciado em nota divulgada à imprensa.

Na nota, ele afirmou que trabalhou "incansavelmente para minimizar a perda de vidas humanas durante a pandemia da covid-19" e que determinou a abertura de investigação sobre o caso dos respiradores.

"Reforço que jamais tratei com nenhum preposto ou intermediário sobre a compra de respiradores ou de qualquer outro equipamento de saúde durante minha gestão. Nos duros anos da pandemia, as compras realizadas por estados e municípios no Brasil e no mundo foram feitas com pagamento antecipado. Esta era a condição vigente naquele momento", disse Rui Costa.

O ministro ainda afirmou, na nota: "Desejo que a investigação seja concluída e que os responsáveis sejam punidos por seus crimes, não só do desvio do dinheiro público, mas também do crime absolutamente cruel de impedir, através de um roubo, que vidas humanas fossem salvas".