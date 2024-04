Rui Costa tenta se explicar para Lula após UOL revelar delação sobre fraude

No PT e no centrão, a notícia do suposto envolvimento do ministro em um escândalo dessa proporção foi até "comemorada". A bancada do partido na Câmara tenta convencer Lula a fazer uma reforma ministerial e avalia, em conversas reservadas, que essa pode ser uma oportunidade para o presidente colocar em cargos políticos pessoas que tenham interlocução na política.

Até mesmo os poucos amigos do ministro no Congresso o definem como introspectivo, nada afável e reconhecem que ele tem dificuldades em dialogar com Brasília. No PT ele é descrito como um "gerentão despolitizado".

O ministro "deu liga" com o presidente, mas não construiu autoridade com o Congresso, com o Judiciário e com seus colegas de ministério. Soma-se a isso o fato de o PT paulista (representados pelos ministros Fernando Haddad/Fazenda e Alexandre Padilha/Relações Institucionais) disputar poder com o PT baiano dentro do governo Lula.

Um líder do Centrão disse à coluna que o suposto envolvimento do ministro "enfraquece muito" a sua permanência na Casa Civil. Por enquanto, as críticas ao ministro ainda são feitas em conversas reservadas. Mas a ideia é convocá-lo para se explicar mesmo no período de recesso branco com o objetivo de desgastar o chefe da Casa Civil.

A lógica é que Rui Costa pode enfrentar o mesmo roteiro de outros colegas de Casa Civil, como Antonio Palocci e José Dirceu. Alvos de escândalos, os dois perderam os cargos quando passaram a gastar mais tempo se explicando do que exercendo suas atividades. Os escândalos envolvendo ambos tragou os governos Lula e Dilma Rousseff.

A denúncia

Conforme revelou o UOL, uma investigação da Polícia Federal encontrou indícios que ligam o ministro a irregularidades em um contrato de R$ 48 milhões para a compra de respiradores durante a pandemia. À época, ele era governador da Bahia.