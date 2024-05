Em pé de guerra, agência sob Silveira racha com acusações de corrupção

A Corregedoria da ANM (Agência Nacional de Mineração) mandou apreender há três semanas dois computadores usados para liberar ou barrar embarques de cargas de manganês para exportação da ordem de R$ 200 milhões por ano.

Começava ali a investigação de uma denúncia contra um diretor da agência apadrinhado pelo ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), atualmente sob análise da Polícia Federal e da CGU (Controladoria Geral da União).

Segundo a acusação feita por servidores, Caio Mário Trivellato Seabra Filho vinha decidindo --com base apenas em sua opinião-- o que poderia ser embarcado pelo Porto de Vila do Conde (Barcarena-PA), de onde sai 70% da produção do mineral do país.



Por sua vez, ele se diz "vítima de retaliação" e levanta suspeitas de envolvimento do chefe da agência, Mauro Henrique Moreira Sousa, com esquema de corrupção.