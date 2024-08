Ministro ameaça intervenção na Aneel e acusa diretores de 'inércia'

O ministro também se queixa de divergências entre os diretores expostas publicamente. E determina que se "abstenham de expor publicamente divergências internas relacionadas a assuntos alheios a processos em pauta e que possam não apenas afetar a imagem da agência, mas também o bom andamento dos trabalhos, como, aliás, se pode observar em noticiário recente, que refere episódios de instabilidade nas relações institucionais internas."

No início do mês, dois diretores deixaram uma reunião da agência em protesto contra a indicação de um procurador pela Advocacia-Geral da União sem ouvir o colegiado, o que não é obrigatório, mas é praxe. A Reuters relatou que diretores demonstram divergências de cunho político e pessoal, o que tem travado as deliberações do colegiado.

"Rogamos que haja um esforço concentrado e harmônico da Diretoria Colegiada, no sentido de cumprir prazos, garantir a eficiência de resultados e sanar as pendências no menor tempo possível", prossegue.

Os atrasos que irritaram o ministro:

1) Homologação da nova governança e configuração de irregularidade no funcionamento da CCEE - o prazo para a Aneel fazer a homologação já estourou em 90 dias.

2) Divulgação do impacto tarifário percebido por consumidores - A Aneel tinha dez dias para apresentar os impactos a partir de julho. Até agora, nada.