Bronca de Lula e especulações de queda de ministro dominam festa do PT

Mesmo com o presidente a quase 1.000 km de distância, não se falou em outra coisa na festa do PT, em Brasília, além da bronca que Lula deu no encerramento do seminário do partido e apostas sobre a saída do ministro Paulo Pimenta da Secom (Secretaria de Comunicação Social).

O que aconteceu

Em discurso por vídeo, Lula fez mea-culpa e reclamou duramente da comunicação do governo e do PT. Ele pediu que o partido voltasse à base e, sem citar nomes, deixou bem claro o persistente incômodo com a comunicação do partido.

Para aliados e membros do governo, foi um recado direto a Pimenta. Partidários que participavam da festa comentavam sem ressalvas que a fofoca ocorria desde o início da semana e foi confirmada pelo discurso.