Presidente da Câmara de Boa Vista é preso por suspeita de compra de votos

Segundo a PF, um homem apontado como líder de campanha de Genilson teria cooptado eleitores para votar no candidato; em contrapartida, pagava valores que variavam entre R$ 100 e R$ 150.

No dia 6 de outubro, uma busca e apreensão conduzida pela PF identificou a prática de diversos crimes eleitorais, culminando com a prisão em flagrante do vereador pela suspeita dos crimes de corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro e por ter ouro em sua forma bruta em sua residência —o que é crime.

Na ocasião, após a prisão, o candidato foi liberado por um habeas corpus.

Os investigados podem ser indiciados pelos crimes de associação criminosa, corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral, transporte ilegal de eleitores, violação do sigilo do voto, violação de sigilo funcional, prevaricação e lavagem de dinheiro.