Tarcísio é acusado na ONU por violência policial; entidades pedem inquérito

Entidades brasileiras vão usar o Conselho de Direitos Humanos da ONU para acusar o governador Tarcísio de Freitas de promover operações policiais que violam direitos básicos e com um impacto desproporcional sobre a vida de negros e pobres.

Ele ainda será pressionado a garantir o uso de câmeras corporais em todos seus agentes de segurança no estado de São Paulo. Na queixa, as instituições pedem que todos os responsáveis por abusos durante as operações sejam investigados e punidos, incluindo no comando.

As entidades que apresentam a queixa - Comissão Arns e Conectas - ainda pedem que o governo de Tarcísio garanta que haja a recomendação para que todos os policiais tenham esse dispositivo.