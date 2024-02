'Vai se dar mal', diz Tarcísio sobre quem confrontar PM na Baixada Santista

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu a ação da PM na Baixada Santista. Com 38 mortes desde o início do mês, a operação é a mais letal de São Paulo desde o massacre do Carandiru.

O que aconteceu

Tarcísio disse que governo "não quer o confronto". No entanto, afirmou que a polícia está preparada para enfrentar criminosos.

"Interessa para nós prender, porque um criminoso preso, é uma fonte de informação. [...] O combate, infelizmente, é um combate duro", disse, enquanto acompanhava a chegada do tatuzão nas obras de extensão da Linha 2-Verde do Metrô, no local da futura estação Vila Formosa.