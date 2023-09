Questionada pela reportagem, a SENAPPEN (Secretaria Nacional de Políticas Penais) comunicou que "segundo o Código de Ética Médica e resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM), o sigilo de informações de saúde é simultaneamente direito do paciente e dever do profissional".

Segundo a SENAPPEN, "as informações de saúde de qualquer pessoa são sigilosas e privativas". O órgão acrescentou que os "presos custodiados no Sistema Penitenciário Federal têm toda a assistência necessária de acordo com suas necessidades individuais, como prevê a Lei de Execução Penal.

A SENNAPEN ressaltou que "qualquer informação individualizada sobre os custodiados não é divulgada por razões legais ou de segurança e completou afirmando que zela pela integridade dos presos nas penitenciárias federais e pelo fiel cumprimento da Lei de Execução Penal".

Testamento pronto

Familiares de Bin Laden disseram que o preso emagreceu oito quilos e nesta semana sentia-se muito fraco, desnutrido, não caminhava direito, tinha febre alta e muitas dores no corpo. Conforme os parentes, os sintomas eram semelhantes aos de covid-19.

Marlúcia Fernandes, advogada de Célio Marcelo da Silva, enviou petição à direção da unidade solicitando atendimento de emergência ao cliente. A defensora pediu, ainda, o prontuário médico atualizado do preso e informações sobre como está o tratamento dele. A defensora diz que até agora não teve resposta da unidade.