Alegou ter se assustado com a crueldade dos ladrões, atacando idosos, e impressionado com o número de crianças viciadas em crack. Na cracolândia, onde morou nos anos 1950, época em que a maconha era a droga mais usada, sentiu-se perplexo quando viu meninos fumando a pedra e comentou: "Hoje aqui sou estrangeiro. Me sinto amador".

Lupércio Ferreira de Lima, o Mala, que passou a metade da vida no Carandiru Imagem: Reprodução

Mala dispensou a ajuda de velhos amigos da avenida Duque de Caxias, no centro, que insistiam em lhe pagar hotel para pernoitar. Mesmo livre, foi dormir todas as noites em um box na Casa de Detenção, destinado à revista de mulheres e parentes dos presos nos dias de visita.

Agentes penitenciários também gostavam muito dele. E todas as manhãs, no início do turno se dirigiam até o box das revistas para servir café ao egresso. Os funcionários da tarde seguiam a mesma rotina e não deixavam de lhe oferecer o almoço e o jantar.

Antes disso, nos anos 1980, Mala havia assinado outro alvará de soltura. Mas, diferentemente de outros prisioneiros que estampam sorriso quando deixam a prisão, Lupércio saiu da Detenção com ar de tristeza. Antes de pisar na calçada da avenida Cruzeiro do Sul, prometeu: "Eu voltarei".

Dias depois, na Praça da República, centro, comprou uma porção de maconha, telefonou como anônimo para a polícia e disse que havia um homem negro vendendo drogas no local. O homem negro era ele. Fez isso para retornar à Casa de Detenção.