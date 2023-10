Agentes do GIR (Grupo de Intervenção Rápida), conhecido como tropa de choque do sistema prisional paulista, são acusados por presos de agredi-los com chutes, socos e pontapés, no dia 4 de setembro, nos pavilhões 1 e 3 da Penitenciária de Valparaíso (no interior paulista).

As denúncias de agressões foram feitas ao Nesc (Núcleo Especializado de Situação Carcerária|), subordinado à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Quatro defensores estiveram no presídio no mês passado e ouviram relatos dos presos. A Secretaria da Administração Penitenciária afirmou ao UOL que apura as denúncias.

O Nesc recebeu diversas reclamações de violações de direitos dos presos, incluindo a proibição de visitas. Durante a inspeção realizada na unidade, os defensores conversaram com a diretoria da penitenciária, que confirmou o ingresso dos homens do GIR no presídio no dia 4 do mês passado.