PCC: Bando que resgataria Marcola seria treinado por mercenários na Bolívia

O serviço de inteligência da Polícia Militar apurou que o PCC (Primeiro Comando da Capital) recrutou criminosos para cumprir uma missão específica: resgatar Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, líder da facção, preso na Penitenciária Federal de Brasília.

O bando integrava a célula chamada Restrita Tática e era liderado por Ivan Garcia de Arruda, 46, o Degola, preso ontem em Sorocaba (SP), por policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Togibas de Aguiar), durante operação que leva o nome do apelido do criminoso.

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e a Polícia Militar intensificaram as investigações contra o bando no final de 2023 e colheram vasto material com informações sobre a célula Restrita Tática, encarregada de resgatar líderes do PCC e promover atentados contra agentes públicos.